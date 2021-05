Journée mondiale STARWARS en direct du 21ème Impérial à Dijon !

En cette journée mondiale Starwars, on part à la rencontre de l'association dijonnaise le 21ème Impérial ! Ils connaissent la saga sur le bout des doigts, fabriquent leurs propres costumes, organisent des événements et partagent leur passion avec les fans, petits ou grands, jeunes ou pas !

"May the Fourth be with you"... Logique que le 4 mai soit la journée mondiale Starwars ! Le 21ème Impérial de Dijon nous ouvre ses portes et le Maître Jedi Cédric Lecouteau nous guide dans les galaxies de l'asso !

Présentation de l'association le 21ème Impérial de Dijon

Passion : Cosplay - Cédric Lecouteau / Street Photographie DR

Evénements, défilés, anniversaire et soutien dans les hôpitaux, la force est toujours là

Starwars, un univers fédérateur - Cédric Lecouteau / Street Photographie DR

Comment fabriquer un costume de Jedi ?

Un Stormtrooper fait maison ! - Cédric Lecouteau / Street Photographie DR

On fait le point sur la saga et sur les sabres laser !

La réalité dépasse bientôt la fiction - Cédric Lecouteau / Street Photographie DR

Crise sanitaire, réseaux sociaux et jeux de société !

Jeux, livres, figurines, affiches, une belle collection pour le 21ème Impérial ! © Radio France - Caroline PAUL

La force est avec eux !

Le côté obscur est bientôt derrière nous, vivement la suite ! - Cédric Lecouteau / Street Photographie DR