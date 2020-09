Journée nationale des pompiers le 12/09 à Toulouse

Toulouse c'est ma ville, je suis fier de la protéger. Maxime Mitry.

La journée nationale des sapeurs-pompiers a été instaurée en 1997 par le ministre de l’Intérieur et a pour objectif de saluer le courage et le dévouement des 250 000 sapeurs-pompiers, femmes et hommes, qui, chaque jour, portent secours à nos concitoyens. Elle permet d’honorer également la mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service.

Pompiers SDIS 31 © Radio France - Alban Forlot

La journée nationale des pompiers le 12 Septembre 2020

Elle a lieu chaque année dans toute la France au mois de juin. Elle aurait dû ainsi se tenir le samedi 13 juin mais dans le cadre de la crise sanitaire, le ministère de l’Intérieur a décidé de la reporter au 12 septembre 2020. Cependant, une cérémonie officielle rendant hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé a été maintenue et a eu lieu le jeudi 11 juin à 18h30 au centre d’incendie et de secours de Colomiers. Elle s’est déroulée dans un format et en présence d'un nombre très restreint de participants afin de veiller au strict respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur.

camions de pompiers à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Véritable temps fort pour l’ensemble des sapeurs-pompiers de France, la journée nationale des sapeurs-pompiers donne lieu, chaque année, dans chaque département, à l’organisation de manifestations. Cependant, compte tenu du classement de la Haute-Garonne en zone active de circulation du virus et afin de limiter les risques de contamination, le SDIS de la Haute-Garonne a pris la décision d’annuler la journée nationale des sapeurs-pompiers (cérémonie + ateliers / démonstrations ouverts au public) qui devait avoir lieu ce samedi 12 septembre 2020, à Tournefeuille, sur la place de la mairie.