JOURNÉE SPÉCIALE 60 ans du Traité de l'Élysée - En direct des studios de la SR, la radio Sarroise

Janvier 1963 - Janvier 2023 🇫🇷 🇩🇪

Pour fêter les 60 ans du Traité de l'Élysée, qui scellait alors la réconciliation entre la France et l'Allemagne, France Bleu Lorraine vous propose une journée spéciale depuis les studios de la Saarländischer Rundfunk à Sarrebruck en Allemagne. Dès 6h, retrouvez toutes vos émissions préférées réalisées depuis la radio Sarroise.

Les locaux de la SR à Sarrebruck © Maxppp - © Oliver Dietze/dpa/picture-alliance/Newscom/MaxPPP

Au programme / Das Programm

Une journée spéciale pour fêter 60 ans d'amitié franco-allemande et découvrir ce qui nous rassemble ou nous différencie et en apprendre plus sur la culture et les programmes de nos voisins proches.

Entre 6h et 9h, différents invités institutionnels ou politiques se succèderont au micro et notamment Christophe Girard, le consul général de France en Sarre.

Le baladeur de France Bleu Lorraine ira également à la rencontre de nos voisins allemands dans les rues de Sarrebruck tout au long de la matinée.

Entre 9h et 9h30, dans "Ici, on parle d'ici", interview de Claudio Capéo pour - le saviez-vous ? - la reprise franco-allemande de son tube "Ça va ça va".

Dès 9h30, on fait le point sur les coutumes et mentalités de nos voisins d'Outre-Rosselle aux côtés d'une journaliste sarroise.

Et à partir de 10h, c'est Côté Saveurs en direct d'un restaurant de Sarrebruck où les spécialités allemandes et sarroises seront à l'honneur.

Testez vos connaissances sur la culture et l'histoire de l'Allemagne grâce à notre quiz : vous risquez bien d'être surpris 😉