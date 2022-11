Journée spéciale Arbres et forêts en direct de Roville-aux-Chênes et de la forêt de la Côte de Repy

Vendredi 25 novembre, France Bleu vous propose une journée spéciale consacrée aux arbres et à nos forêts, à celles et ceux qui les font vivre, les entretiennent et en partagent les beautés et richesses avec le public.

Toute cette journée du vendredi 25 novembre, France Bleu Lorraine consacre son antenne à cette journée spéciale Arbres et forêts. Nous sommes en direct de la forêt domaniale de la Côte de Repy avec les élèves du lycée agricole de Roville-aux-chênes et les collègiens du collège Louis Pasteur de Raon l'Etape qui participent à une plantation d'arbres.

Au programme sur France Bleu Lorraine

6h37 : C'est ici : arbres remarquables en Lorraine .

7h27 : Le bon plan : les actions solidaires en faveur de la préservation des arbres et de la forêt, les sapins pour Noël, les cabanes dans les arbres en Lorraine.

8h45 : en invité, le directeur du Lycée d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes qui nous parle de l'opération de plantation d'arbres, du travail sur les arbres à l'école d'horticulture.

9h10 : dotation dans Côté culture d'un très beau livre sur le sujet du jour.

9h30 : les experts : le chauffage au bois et la gestion des forêt de sapin dans les Vosges.

De 9h à 11h : interventions de notre baladeur Xavier Montpied depuis le lycée agricole de Roville-aux-Chênes où il prend le bus avec les élèves du lycée agricole et du collège Louis Pasteur de Raon l'Etape, qui participent à une opération de plantation d'arbre. Le lieu de plantation, la forêt domaniale de la Côte de Repy.

Made in Lorraine reçoit un sculpteur sur bois.

17h30 : une idée de sortie : une balade en forêt avec une sylviothérapeuthe.