Journée spéciale : Avoir 20 ans en 2023 en Lorraine

Quelles sont les priorités de nos jeunes dans la vingtaine pour cette année 2023 ? Comment envisagent-ils leur vie ? Quelles sont leurs envies, leurs projets, leurs rêves ? Comment vivent-ils la société d'aujourd'hui ?

France Bleu Lorraine leur donne la parole !

Rendez-vous le mardi 10 janvier pour une journée spéciale "Avoir 20 ans en 2023" avec les élèves de l'IUT Charlemagne de Nancy.

Toute la journée, ils s'exprimeront à l'antenne pour nous donner leur sentiment et la vision de leur avenir. De 16h à 18h, rendez-vous avec cinq étudiants témoins qui nous parlerons plus longuement de leur quotidien, de leurs difficultés, de leurs engagements, de leurs amours, des belles rencontres qui les ont marqué, de leur vie culturelle...

Nous avons tendu le micro à quelques jeunes croisés dans la rue, et le constat : ils ont pleins de projets, le désir et la volonté de réussir leur vie professionnelle, leur grande préoccupation à cet âge. En second, arrive l'envie de profiter de la vie, de voyager par exemple.

