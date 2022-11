Journée spéciale ce vendredi 25 novembre : France Bleu Breizh Izel s'engage pour nos arbres et nos forêts

France Bleu Breizh Izel s'engage pour nos arbres et nos forêts vendredi 25 novembre : une journée spéciale consacrée aux arbres et à nos forêts, à celles et ceux qui les font vivre, les entretiennent et en partagent les beautés et richesses avec le public

Retrouvez-nous en direct du Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve (22) dès 6h00 !

06h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Aurélie Lagain, Thomas Biet et Joan Bizien

Invités, reportages, analyses et témoignages en français et en breton avec les acteurs de la filière, qu'ils soient privés ou publics, et de nombreux sujets pour mieux comprendre l'importance des arbres et de nos forêts pour notre vie quotidienne et pour le bien-être de notre planète. Parmi les invités de cette matinale spéciale : Louisiane Guezel, Responsable d'Innovation chez Ecotree "Devenez propriétaires d'arbres avec les brestois d'Ecotree"

09h/10h : Côté Experts Solidaires avec Chrystelle Guy

avec la participation de :

Rozenn Le Dréau du Centre Forêt Bocage : éduquer et faire découvrir pour inciter à protéger. Les missions du Centre Forêt Bocage, les actions à destination des scolaires et des adultes. Tourisme et préservation de la forêt : 2 activités compatibles ?

Jessy Sébille, Charpentier à Louargat : bois et construction, éco-construction, maisons et structures à ossature bois, auto-construction. Le bois offre diverses possibilités. Comment s’y retrouver ? Quels choix pour construire éthique ? Le rôle des artisans comme Jessy dans la filière bois locale

Ludovic Tardif de la Société Hypo-Campe, sylviculture douce en traction animale : pourquoi choisir de travailler avec les chevaux pour le débardage ? Quels avantages pour la gestion des espaces naturels ? Quelle valeur ajoutée pour la production de bois de chauffage ?

10h/11h : Côté Saveurs avec Chrystelle Guy : les champignons

Michel Sibéril, spécialiste des champignons : en cuisine, que faire avec des champignons ?

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Joan Bizien et Erell Béloni

Gant Jean Yves le Corre, président syndicat dour ha Bocagenese / Ti ar C'hoadou : Rozenn Dreo, Renerez mont en dro an ti

Les forêts françaises en quelques chiffres :

17 millions d’hectares sur 55 millions en métropole

31% du territoire

+2,7 millions d’hectares depuis 1985

Trois-quarts (3/4) des forêts sont privées, équivalent à 12,6 millions d’hectares qui appartiennent à plus de 3 millions de propriétaires (ces forêts privées sont très morcelées)

La France est la 4e surface européenne en forêt (Suède, Finlande et Espagne)

454 700 emplois, soit 1,7% de l’emploi en France soit 392 700 emplois directs et 62 000 emplois indirects

Le chiffre d’affaires de la filiale bois c’est 60 milliard d’euros (dont 20 en amont et 40 en aval)

La forêt, un filtre pour l'air et l'eau

A gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 25 novembre : 1 séjour pour deux personnes dans la cabane dans les arbres "La tête dans les étoiles" au Jardin Zen du Quistillic