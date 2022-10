Journée spéciale : France Bleu Breizh Izel en direct de Pouldreuzic chez Hénaff ce jeudi 20 octobre dès 6h00 !

Des produits bons et bien faits élaborés grâce à un savoir-faire et des méthodes de fabrication uniques acquises depuis plus d’un siècle.

Plus de 280 salariés ont la vision d’une entreprise qui doit s’occuper de son avenir et donc des générations futures.

"La stratégie ambitieuse Be good 2030 nous engage sur le chemin de l’innovation positive. La Bretagne est notre socle, tant géographique que culturel, elle est notre nature" le Groupe Jean Hénaff

Retrouvez-nous en direct de Pouldreuzic chez Hénaff ce jeudi dès 6h00 !

06h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Aurélie Lagain, Thomas Biet et Joan Bizien

Invités, reportages, analyses et témoignages en français et en breton : coûts de l'énergie, difficultés de recrutement, coûts des matières premières, liens avec le territoire, histoires, anecdotes...

Parmi les invités de cette matinale spéciale : Loic Hénaff, dirigeant de la société Jean Hénaff, Samuel Laroche (agriculteur dans le Morbihan) accompagné de Mathilde Guillerm, directrice des filières chez Hénaff, Amaury Collier le plus grand collectionneur de boîtes Hénaff...

09h/10h : Côté Experts Solidaires avec Chrystelle Guy : "Hénaff et vous - racontez-nous vos histoires et anecdotes"

avec la participation de Jildaz Colin, Responsable consommateur et communautés chez Hénaff

10h/11h : Côté Saveurs avec Chrystelle Guy : développement produits chez Hénaff

En cuisine,

"que faire avec du pâté Hénaff ?" avec Jules Rolland du Restaurant Nuance à Plomeu r ,

le pâté Hénaff à cuisiner chez soi avec Jacqueline les recettes de Jacre

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Joan Bizien, Erell Béloni et Clément Soubigou

Gant Dominique Andro, maer Plovan / Joël Le Bec, correspondant Ouest France à Plovan

Tartinables Jean Hénaff

Des Coffrets Gourmands garnis de bons produits Hénaff à gagner !

De l’exigence jusqu’au plus petit grain de poivre

On le sait, la recette exacte du Pâté Hénaff est jalousement tenue secrète depuis plus de 100 ans. Toutefois, parmi les nombreuses épices utilisées dans la confection du célèbre pâté, il en est une qu’il est permis de citer : le poivre blanc de Sao Tomé.