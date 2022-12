Journée spéciale : France Bleu Breizh Izel en direct de Prat ar Coum à Lannilis le mardi 6 décembre dès 6h00

Retrouvez-nous en direct du restaurant de Prat ar Coum à Lannilis ce mardi 6 décembre de 6h00 à 13h00 !

Prat-Ar-Coum , le nom d’un site unique à Lannilis

Situé à la pointe de la Bretagne, dans le Finistère, Prat-Ar-Coum se trouve sur la commune de Lannilis, à 30 km au Nord de Brest dans le Pays des Abers. L’Aber est un bras de mer qui pénètre dans les terres du Léon, un terroir façonné par l’érosion. Il est le point de rencontre entre l’eau douce d’une rivière et l’océan, un lieu où les échanges sont rythmés par le va-et-vient des marées. Cette rencontre terre-mer génère une abondance planctonique, qui nourrit l’huître et donne aux Prat-Ar-Coum cette saveur singulière et subtile. Un mélange de saveurs douces, sucrées et de vivacité iodée avec au final une longueur en bouche et un goût de noisette propres à Prat-Ar-Coum. Élevées à même le sol sur les parcs, les huîtres puisent le calcaire nécessaire à la construction de leur coquille. Il en résulte une coquille solide, très dentelée et richement colorée. Un résultat obtenu au bout de 3 ans grâce à la maîtrise d’Yvon Madec dans l’élevage délicat de l’huître. Un savoir-faire qu’il a hérité des générations d’ostréiculteurs qui, depuis 1890, ont construit la réputation de Prat-Ar-Coum et qu’il continue de développer. Aidé de ses 25 salariés, Yvon Madec cultive 100 hectares de parcs et produit environ 450 tonnes d’huîtres chaque année.

Les huîtres font partie intégrante des repas de fêtes !

06h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Aurélie Lagain, Joan Bizien et Thomas Biet

Invités, reportages, analyses et témoignages en français et en breton avec les acteurs de la filière huîtres : élevage, inflation, patrimoine, liens avec le territoire, dégustation, les huîtres à l'occasion des fêtes... Parmi les invités de cette matinale spéciale : Caroline Madec, ostréicultrice à Prat ar Coum, François de Solminihac, ostréiculteur à la Ferme Ostréicole du Château du Bélon

09h/10h : Côté Experts Solidaires avec Chrystelle Guy

avec la participation de :

Caroline Madec, ostréicultrice : l’histoire de Prat ar Coum – les coulisses de la production….

Association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis : à la découverte du patrimoine de Lannilis. Nous découvrirons le rôle d’Edouard Delamarre Deboutteville (inventeur du moteur 4 temps) dans l’histoire locale. Nous partirons à la découverte des moulins des abers…

Louis Le Gall, Président de la SNSM de l’Aber Wrac’h : les missions, l’organisation, les besoins de la SNSM de l’Aber Wrac’h. Caroline Madec dit d’eux : « ce sont les anges gardiens de mes nuits ». Coup de projecteur sur la campagne de collecte qui se déroule en ce moment

Aurélie Baron, AJD Bel Espoir : l’association du Père Jaouen – le chantier naval – les projets et besoins de l’association

10h/11h : Côté Saveurs avec Chrystelle Guy : comment cuisiner les huîtres ?

avec la participation de :

- Tiphaine Seguin : La Maison de l'Océan à Brest

- Michel Izard : La Maison du Boulanger à Lannilis

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Joan Bizien et Erell Béloni

Gant :

- Sten Furic, de la conserverie « La Compagnie Bretonne à Penmarc’h », ses produits sont en vente à Prat ar coum

- Marie Appriou, ancienne salariée Prat ar Coum

- Kristen Patin, lycéen a Diwan, et vendeur au vivier le weekend

Huîtres creuses fines Prat ar Coum à Lannilis

A gagner : des bourriches de 24 huîtres creuses Prat-Ar-Coum, Ostréiculteur depuis 1898 à Lannilis

Huîtres creuses fines

En la croquant, on embrasse la mer et une marée d'iode vient réveiller vos papilles.

Les huîtres creuses de Prat-Ar-Coum ont été plusieurs fois médaillées au Concours général agricole organisé au Salon International de l'Agriculture.

Vente sur les marchés de Lannilis le mercredi, Ploudalmézeau le vendredi, Saint-Renan le samedi et Brest St Louis le dimanche