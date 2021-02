Journée Spéciale "Génération Agriculteur" Copier

Qu'ils soient maraîchers, éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs ou ostreïculteurs, France Bleu Hérault leur consacre une journée pour parler et comprendre leur vie quotidienne, leur rapport à la grande distribution, leur conversion au bio et les contraintes inhérentes. On s'intéresse aussi à l'attrait des circuits courts, à l'évolution de leur image auprès du grand public et à la possibilité d'une souveraineté alimentaire. Une journée menée en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault.