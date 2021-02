Journée spéciale Génération agriculteurs : rencontre avec 5 profils enthousiasmants de la région Occitanie

En guise d'entrée, dans notre menu du jour : Carottes, navets, épinards et salades. De bons légumes bio, frais, de saison, cultivés avec passion par Alban Réveillé, maraîcher et gérant de la Ferme Intention à Cazères, à une demi-heure de route au Sud de Toulouse. Alban est un jeune trentenaire qui était ingénieur informatique. Après de longues études, et avoir travaillé deux ans en tant que salarié dans le numérique, il a décidé de changer de vie et de mettre les mains dans la terre. Avec des copains, ce maraîcher a fait l'acquisition d'une maison avec un terrain et s'est lancé, en 2014, sur cette petite exploitation qu'il nous a fait visiter il y a quelques mois.

Alban Réveillé : "Pour ne pas se faire avoir par du marketing, par du greenwashing, il faut vraiment se renseigner. Et la meilleure manière, de mon point de vue, c’est de connaître son producteur."

A 32 ans, Alban Réveillé vit bien de son métier, qui est une passion et un choix de vie. © Radio France - A.W.

Alban Réveillé produit lui-même les plants qu'il fait pousser. © Radio France - A.W.

Deuxième coup de cœur agricole de France Bleu Occitanie : l'Atelier des huiles, à Jegun dans le Gers. Bienvenue à la ferme de Saint-Paul, perchée sur les collines verdoyantes de ce beau département, à une quinzaine de kilomètres d'Auch en direction de Condom. Jérémy Cahuzac y exploite, en famille, une centaine d'hectares de céréales sur les communes de Saint-Lary et Jegun. La moitié est en agriculture biologique, et l'autre le sera d'ici quelques mois. Une partie de la production est vendue en coopérative, et l'autre transformée sur place. Jérémy fabrique, avec sa compagne Elodie Rousselin, des huiles végétales bio à partir de différentes céréales et d'oléagineux, colza, tournesol, chanvre, carthame ou encore lin.

Jérémy Cahuzac : "J’avais envie d’aller sur une finalité à mon métier. Parce que nous, on fait pousser les plantes, on les récolte, on les stocke ou pas, mais après c’est fini. On perd le lien avec le fruit de notre labeur."

Jérémy Cahuzac et Elodie Rousselin. © Radio France - A.W.

Elodie avec la gamme de produits de l'Atelier des huiles. © Radio France - A.W.

Sébastien Bernès est éleveur de brebis et d’agneaux à Montaigut-sur-Save, dans le Nord-Ouest de la Haute-Garonne. Ce jeune agriculteur de 27 ans est à la tête de la ferme familiale d’Embarran depuis 2013. Il avait donc à peine 20 ans quand il s’est lancé dans l’aventure. A l’adolescence, à l’époque où certains jouent aux jeux vidéo, ce jeune éleveur s’est constitué un petit troupeau de brebis, pour le plaisir, il s’en occupait après les cours. C’est dire s’il avait envie de faire ce métier. Sébastien Bernès vendait sa production à une coopérative et puis il y a deux ans, il décidé de passer en vente directe…

Sébastien Bernès : "Au début, quand je me suis installé, je n’aurais jamais pensé faire de la vente directe un jour. Aujourd’hui, franchement, je ne repartirais pas en arrière."

L'éleveur haut-garonnais prend la pose avec un agneau. © Radio France - A.W.

En comptant les animaux qu'il élève pour le renouvellement de son troupeau, le gérant de la ferme d'Embarran dénombre près de 300 ovins. © Radio France - A.W.

Attention, animaux fantastiques ! Voici les cochons laineux, qui ressemblent vraiment à des moutons, avec une fourrure frisée. Passé cette surprise amusante, sachez que cette race, le mangalica, nous vient de Hongrie, que l’on trouve une poignée d’élevages dans la région, à l'image de l’exploitation d’Alexandre Marty et Marjorie Balax à Puycelsi, « O près d’antan ». C’est un profil de fermiers particulier. Ils ont lancé cet élevage il y a 5 ans par envie, par passion, et ils n’en vivent pas encore. Ils continuent d’exercer un métier en parallèle de la ferme, et Alexandre travaille de nuit. Le couple espère se dégager un petit salaire cette année.

Des cochons laineux, il faut le voir pour le croire ! © Radio France - A.W.

Marjorie Balax et Alexandre Marty. © Radio France - A.W.

Certaines appellations viticoles n'avaient pas bonne réputation il y a encore une quinzaine d'années. Les viticulteurs avaient tendance à "faire pisser la vigne", pour avoir du rendement, au détriment de la qualité. Cette pratique se retrouvait dans de nombreux vignobles partout en France. Mais les pratiques des professionnels et les goûts des consommateurs ont évolué. Ce mouvement a été initié par des vignerons passionnés, qui veulent faire de la qualité, quitte à s'affranchir des codes de l'appellation. C'est le cas de Morgane Jouan et Nicolas Baudet, 27 ans au compteur. Ce couple d’œnologues vient de reprendre le château Terre Fauve, au nord de la ville de Fronton en Haute-Garonne.

Morgane Jouan et Nicolas Baudet, devant le bâtiment principal de la propriété. © Radio France - A.W.