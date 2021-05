Journée spéciale "Tous en terrasse" mercredi 19 mai avec France Bleu Champagne-Ardenne

Enfin, nous allons pouvoir prendre un petit café en terrasse avant une séance de cinéma, ou de shopping ! Ce mercredi 19 mai, c'est une nouvelle étape du déconfinement, avec la réouverture de nombreux lieux fermés depuis plusieurs mois. Les terrasses des bars et des restaurants, les cinémas, les musées, les salles de spectacles, les sites touristiques et les musées peuvent rouvrir au public.

"Tous en terrasse" avec France Bleu

Pour fêter la réouverture de ces lieux de vie essentiels, France Bleu Champagne Ardenne vous invite "Tous en terrasse". Dès 6 h ce mercredi 19 mai, votre radio s'installe sur la terrasse du restaurant Le Lion, place d'Erlon à Reims. Toute la journée, nous vous ferons découvrir les lieux qui rouvrent leurs portes et toutes les sorties dont vous allez pouvoir à nouveau profiter, avec nos invités... et vous auditeurs.

Dès 6h, Nicolas Schmitt se baladera du côté de Châlons-en-Champagne. Il ira rencontrer le patron de l’UCIA, qui organise la foire de Châlons ou à la salle de spectacle La Comète. Et ouverture des terrasses oblige, Nicolas fera un tour au bar qui jouxte le marché.

Nous recevrons Vincent Mansencal, patron du bar Le Lion et président de l'association de commerçants des Vitrines de Reims. Jacques Cohen, médecin immunologue, sera également en direct et puis Joël Oudin, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) sera notre invité à 8 h 45. Eric Dujourd'hui, restaurateur, et Maxime Toubart président du Syndicat général des vignerons seront également les invités de France Bleu Champagne Ardenne.

Emission spéciale entre 12h et 13h

De 9h à 10h, "Côté culture" spécial en duo avec Sébastien Gitton à Reims et Ornella Damperon à Charleville-Mézières. Nous parlerons de cinéma, de musées, des festivals à venir.

A 10h nous cuisinerons avec les chefs de restaurants rémois qui ouvrent également leurs terrasses ce 19 mai.

A 11h, vous retrouverez notre grand jeu et nous jouerons avec vous auditeurs installés en terrasse.

A 12h, émission spéciale avec la rédaction de France Bleu Champagne Ardenne et nos invités, Stéphane Kikel, restaurateur, Eric Toussaint, commerçant, Olivier Gergaud, économiste.

A 16h, Olivier Cattiaux sera à Epernay pour faire le tour des terrasses et la sortie du cinéma.

