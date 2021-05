Journée spéciale "Tous en terrasse" sur France Bleu Provence

Sur France Bleu Provence, tout redevient essentiel dans la perspective de retrouver nos sorties, notre liberté de voyager partout en Provence, en France et même à l’étranger, nos vacances, la culture, nos musées, nos cinémas, nos théâtres, les concerts, les festivals, nos salles de spectacles, nos salles de sport, les salons et foires, les retrouvailles en famille, nos fêtes entre amis, nos apéros, barbecues, des sourires, de l’énergie, du bonheur, des surprises.

Les terrasses rouvrent sur le Vieux-Port de Marseille © Getty - Pierre-Yves Babelon

Ecoutez France Bleu Provence : journée spéciale #tousenterrasse

5h-6h : Les bonnes nouvelles et les auditeurs 100% bonne humeur dans le Club des Lèves-tôt.

6h-10h : Les journalistes de France Bleu Provence sont sur le terrain, à Marseille et Toulon dans tous nos journaux et en direct. Des reportages sur cette journée où tout redevient essentiel : les terrasses marseillaises sont prêtes à accueillir les clients, les cinémas rouvrent leurs salles, les amateurs de shopping se préparent à Aix-en-Provence, les minots reprennent le sport à la piscine de La Ciotat, les zoos rouvrent comme celui de Sanary-sur-Mer. Le chef étoilé Lionel Lévy et les directeurs du Mucem et des Terrasses du Port sont en direct dans "France Bleu Provence Matin".

10h-11h : "Tous experts en cuisine". L'horaire du couvre-feu passant à 21h, les apéritifs-dînatoires sont désormais envisageables ! Notre youtubeuse Carole Cuisine nous livre ses astuces et les auditeurs partagent leurs recettes. Laurent Menel à Marseille et Elsa Romano à Toulon promènent leur micro à votre rencontre et celles des restaurateurs à quelques heures du premier service.

11h-12h : "Embarquement Immédiat". Des questions "100% 19 mai" sur les lieux de culture de la région qui rouvrent leurs portes, sur les nouvelles règles de déconfinement et sur tout ce qui fait le sel de cette journée si spéciale. Et toujours à Marseille Laurent Menel et à Toulon Elsa Romano pour nous faire vivre les préparatifs des premiers déjeuners en terrasse.

12h-13h : Emission spéciale avec Hervé Godard et de nombreux invités pour fêter la réouverture des lieux de culture de la région. Sans oublier les premiers clients des terrasses rejoints par Laurent Menel à Marseille et Elsa Romano à Toulon.

13h-14h : "1h en France" avec une édition spéciale du journal de 13h qui fera le tour de France avec les reporters des 44 stations locales France Bleu, puis le tour de France des initiatives positives inventives et essentielles, et les auditeurs en terrasse.

14h-16h : "#tousenterrasse dans toute la France". Sidonie Bonnec et David Lantin font le tour de France des régions pour faire vivre l’humeur du jour sur les terrasses de vos villes et villages. A 15h30 : Laurent Menel intervient en direct du Vieux-Port de Marseille.

16h-19h : "L’Happy Hour" avec les bonnes adresses de restaurants qui ouvrent leur terrasse, les bons plans sorties pour se changer les idées (cinéma, café-théâtre, théâtre,…). Et toujours en direct de Marseille Laurent Menel et de Brignoles Elsa Romano aux côtés des commerçants et exploitants de cinéma.

19h-20h : "100% OM" en direct d'un bar de Marseille avec des supporters.

Ecoutez France Bleu Provence : 103.6 à Aix/Marseille, 102.9 à Toulon. Appelez le 04 42 38 08 08 pour nous raconter vos projets pour cette journée du 19 mai et partager vos bons plans sorties et terrasses !