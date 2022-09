L’Air d’en Rire est de retour en Vendée !

Avez-vous l’impression parfois que le monde entier est un cactus ? Virus mutants, conflits armés, dérèglement climatique… Impossible de s’assoir dessus dirait Jacques Dutronc. Et si on appuyait sur le bouton pause ?

Pour cela, nul besoin de partir sur une île paradisiaque lointaine et pas prudent, vu le bilan carbone ! Ou de se cacher derrière un masque. La 13ème édition du festival l’Air d’en Rire vous invite à une pause gourmande, pleine de rondeur, un instant moelleux de rires réconfortants et parfois régressifs, à partager en toute convivialité.

Venez consommer local à Saint-Denis la Chevasse, Bellevigny, Les Achards, Saint-Philbert de Bouaine, La Chapelle-Palluau, Falleron ou Mouilleron le Captif. La recette est simple : une bonne dose de Stand Up, une cuillerée de One man show et de duos percutants, une pincée de musique et une généreuse chinchée de nouveaux talents… mélangez bien, laissez reposer, pas trop ! Et laissez gonfler à température ambiante, très très chaud !

Pour un cocktail réussi, l’Air d’en Rire a convié cette année : Fabrice Eboué, Alex Vizorek, Marc-Antoine Le Bret, Lola Dubini, Les Frères Colle… Et tous les autres, sans oublier le Plateau Nouveaux Talents !

C’est prêt, il ne manque que vous ! Vous êtes attendus jusqu’au 8 octobre, pour déguster une bonne tranche de rire au festival l’Air d’en Rire en Vendée. Programme complet sur www.airdenrire.fr.