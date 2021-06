L'Animation Estivale à Metz est de retour avec France Bleu Lorraine

Après une période bien compliquée, nous avons tous besoin d'activités, de découvertes et en particulier nos enfants, nos ados. Du 07 juillet au 13 août, la Ville de Metz, en partenariat avec les associations locales, les clubs sportifs et plusieurs organismes publics, propose aux jeunes âgés de 5 à 16 ans, des animations gratuites, riches et parfois insolites. De quoi satisfaire tous les goûts !

Athlétisme, aviron, kayak, voile, VTT, golf, pêche, accrobranche, tir-à-l’arc, équitation, motocross, pétanque, découverte de la nature et de la biodiversité... Les activités culturelles seront également très présentes ; arts plastiques, théâtre, musique, sculpture, multimédias, yoga, danse, radio, vidéo...

Tir à l'arc - Ville de Metz

Encadrées par les clubs sportifs, des associations culturelles, des collectifs d’artistes, les animations proposées permettront à coup sûr de susciter des vocations et d'éveiller le sens artistique et créatif des jeunes.

Qui peut participer ?

L'Animation estivale est accessible à tous les Messins âgés de 5 ans révolus à 16 ans, ainsi qu'aux enfants hébergés pour les vacances chez un membre de leur famille résidant à Metz.

Demandez votre carte gratuite dès maintenant !

Rien de plus simple, rendez-vous sur le site web animestivale.metz.fr et laissez-vous guider ! Une fois votre carte reçue à votre domicile, il ne vous restera plus qu'à réserver les activités de votre choix !

Les familles ne disposant pas d'un accès à internet peuvent se rendre dans leur mairie munies d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile messin et, si l'enfant est hébergé à Metz par un parent, d'une autorisation écrite du responsable légal. Pris de rendez-vous obligatoire au 03 87 55 83 18 ou sur metz.fr rubrique Mes démarches → rendez-vous en ligne.

Consultez le programme complet ci-dessous