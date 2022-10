L'annonce faite à Marie opéra à Nantes et Angers

Pour son premier opéra, le compositeur Philippe Leroux jette son dévolu sur un authentique « mystère » : ainsi se présente en effet L’Annonce faite à Marie , décrite par Paul Claudel comme un « drame de la possession d’une âme par le surnaturel ».

Paul Claudel, dont l’œuvre est indémêlable de sa foi chrétienne, revisite ici la figure de la Vierge. Philippe Leroux et Célie Pauthe ont du reste voulu convoquer sur scène Claudel lui-même. Le premier en recréant sa voix qui, aussi mélodique que rocailleuse, se mêle par moments à celle des interprètes, la seconde en replongeant le drame dans son Tardenois natal. Dans cette partition tout à la fois intimiste et vertigineuse, le compositeur donne vie à ce que Claudel appelait un « opéra de parole », dialogue entre drame et poésie, entre son et signifiant, entre voix et souffle.

En octobre à Nantes au Théâtre Graslin : Dimanche 9 à 16h (garderie gratuite à partir de 3 ans) - Mardi 11 à 20h - Jeudi 13 à 20h et Vendredi 14 à 20h. En novembre à Angers - Grand Théâtre : Samedi 19 à 18h (garderie gratuite à partir de 3 ans)

