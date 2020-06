L’association « L’Étoile de Sali » organise une grande collecte de fournitures scolaires

Créée en 2019, l’association a pour objectif l’accès à l’information sur des thématiques sociales et culturelles, via des projets collaboratifs internationaux. C’est donc au travers d’expositions et de documentaires que la structure œuvre, notamment, à la promotion du droit des femmes et des enfants. Elle organise, actuellement, une grande collecte de fournitures scolaires (cahiers, stylos, trousses…).

Logo de l'association "l'Etoile de Sali" - Anatole Donarier - www.facebook.com/anatoledonarier/

Sali n’a pas eu la chance de poursuivre sa scolarité, aussi, elle souhaite favoriser la scolarisation dans son pays et a mis en place un partenariat avec un village d’enfants à Bamako, au Mali, afin de pouvoir collecter des fournitures scolaires pour les enfants orphelins, ou des parents en grande difficulté. Des fournitures scolaires que les particuliers ont chez eux et n’utilisent plus et que l’association enverra par cargo vers le Mali

Maxime Favrou coprésident de l'association l'Etoile de Sali Copier

Pour faire vos dons, vous pouvez contacter Maxime Favroux au : 06 67 88 45 95

L’association est également sur les réseaux sociaux comme Facebook et sinon www.etoiledesali.com

