Pièces à conviction sur France 3 avec l'AOP Faugères

Antidote au confinement : Pièces à conviction sur France 3 aborde l’avenir et l’inventions collectives. Des vignerons de Faugères aux céréaliers de Loire-Atlantique : les initiatives se multiplient pour sauver la planète et le métier d’agriculteur. Une émission recommandé par les Héros de la Vigne.

Soirée spéciale consacrée à l’avenir de l’agriculture sur France 3

Faire rêver, nourrir la population, préserver la nature : l'agriculture a du pain sur la planche ! Négliger l'une de ces missions et c'est la crise assurée. Crise de confiance, crise écologique, crise du vivre ensemble : ce ne sont plus des présages mais une réalité qui nous exhorte au changement. Et dans les champs, la résilience est en marche : une esquisse de « l'après-crise » se dessine, aux quatre coins de France, sous la caméra de Stenka Quillet.

Faugères à la une

A Faugères, refusant tant la victimisation que l'agribashing, les vignerons ont choisi une troisième voie : associant l'expertise scientifique à leur propre connaissance, ils se font acteur d'une évolution réfléchie pour des solutions adaptées au lieu. Ici, l'objectif est de sauver les vignes pour sauver le territoire. Car si la viticulture n'est plus à son aise dans ces garrigues méditerranéennes où elle est née, quelle autre culture le sera ? De Nathalie Caumette, la présidente de l'appellation, aux vignerons Enherbeurs en passant par des chercheuses de Montpellier, dans cette enquête, le témoignage de l'appellation Faugères illustre l'un de ces laboratoires à ciel ouvert qui éclosent un peu partout.

Pièces à conviction mercredi 25 mars sur France 3

21h00 : l’enquête de Stenka Quillet présentée par Virna Sacchi

22h40 : Le débat, comment les agriculteurs vont-ils faire face au coronavirus ?