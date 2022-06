L'aventure Klein au Château des Baux-de-Provence

Portrait d’Yves Klein réalisé à l’occasion du tournage de Peter Morley « The Heartbeat of France », février 1961

En écho à la programmation des Carrières des Lumières, le Château des Baux-de-Provence propose au public une exposition en plein air retraçant la vie et l’œuvre de l’artiste niçois Yves Klein. Du 29 avril 2022 au 9 avril 2023, les visiteurs pourront déambuler librement et admirer ses œuvres emblématiques ainsi que des photographies de l’artiste.

Le bleu, sa marque de fabrique

Internationalement connu pour ses peintures monochromes, ses performances et pour son invention de la couleur IKB d’un bleu intense dont il a fait sa marque de fabrique, Yves Klein a su dépasser la figuration et l’abstraction pour investir les objets, l’espace et le monde qui l’entourent.

S’il reste célèbre pour ses monochromes bleus, Klein a également travaillé un grand nombre de matériaux, avec toujours plus d’audace et d’imagination, préfigurant les tendances les plus novatrices de l’art contemporain, du happening au body art.

Un créateur prolifique

A travers onze panneaux grands formats mêlant photographies et reproductions de ses œuvres les plus emblématiques, l’exposition revient sur le cheminement artistique et personnel de ce créateur prolifique. Depuis ses monochromes jusqu’à ses œuvres de sensibilité picturale immatérielle les plus avant-gardistes, l’exposition s’attache à présenter les différentes facettes de son œuvre.

