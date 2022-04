L'Envol des Pionniers 9 et 10/04

Ce week-end, petits et grands sont invités à venir découvrir les prémices de l’histoire d’amour entre Toulouse et les avions. Pour cette première édition, l’événement aura pour thématique « La Ligne et le désert ». C’est ici, sur le site de L’Envol des Pionniers, que s’est écrite l’histoire de l’Aéropostale et de ses aviateurs de légende tels qu’Antoine de Saint Exupéry, Henri Guillaumet ou encore Jean Mermoz. Pendant près de 15 ans, mécaniciens, pilotes, ingénieurs, ouvrières entoileuses, techniciens radio… se sont ainsi côtoyés à Toulouse-Montaudran pour réussir l’exploit : transporter le courrier par les airs à travers les déserts, les océans et les montagnes jusqu’en Amérique Latine. Pierre Michel PRANVILLE, président de l’Association les Amis de l’Envol des Pionniers est l'invité de Circuit Bleu.

