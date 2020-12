L'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne vous souhaite de belles fêtes

Toute l’équipe de France Bleu Champagne-Ardenne, plus que jamais à vos côtés en cette fin d’année difficile, a mis ses plus beaux atours (ou presque) pour vous souhaiter le meilleur des Noëls !

Et à chacun, de vous raconter son plus beau Noël. LE cadeau jamais oublié !

Olivier et un bon repas, Thierry et son réveillon à La Réunion, Catherine et sa machine à écrire, Julie et sa première guitare, Alexandra et sa boule à neige, Christelle et sa Zoé, Sylvie et sa fille Charlotte, Clément et sa clarinette, Fabrice et la montée du Stade de Reims... ils partagent avec vous leurs meilleurs souvenirs de Noël !

Toute l'équipe vous souhaite un Joyeux Noël !!

Soyons fou, on vous souhaite déjà une très bonne année 2021. Santé avant tout !