L’été Indien s’installe à Nantes

Chaque automne, les Nefs s’animent avec une programmation de spectacle vivant : théâtre, musique, danse, cirque, spectacles pour enfants et arts visuels. La gratuité des spectacles ou leurs petits prix, la puissance évocatrice du lieu et le choix des invités, artistes internationaux et créateurs nantais, facilitent l’accès à tous les publics et assurent le succès de ces saisons. Jusqu’à 15 000 personnes assistent aux différents spectacles de chaque Été indien aux Nefs.

L’affiche de la 16ème édition de l’Été Indien nous transporte en Inde. Stephan Muntaner avait placé à plusieurs reprises des indiens d’Amérique, lorsque Les Nefs avaient accueilli des artistes de Tucson et French cowboy. Cette fois ci, c’est Boolywood pour les indiens d’Inde !

Mais toujours, du Rock, du Rap, du Hip Hop, des artistes africaines, une ouverture avec KO KO MO et une clôture avec deux soirées de musique et de danse indienne.

La programmation complète de l’été indien aux Nefs est sur le site des Machines de lîle.

L’été indien, du 30 septembre au 29 octobre, sous les Nefs des Machines de l’île à Nantes.