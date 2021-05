L'Europ'raid, une aventure avec les Raid'Wines !

Ce raid est en effet une union entre événements attractif et un service solidaire. S’il est souvent difficile de trouver les fonds pour envoyer un container rempli de fournitures scolaires, le concept de ce raid aventure permet d’apporter chaque année plusieurs tonnes d'équipement alliant l’utile à l’agréable, et permettant notamment de lutter contre les inégalités. L’objectif est d’acheminer 70 Kg de matériel scolaire dans une vingtaine d’écoles de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine, Bulgarie et Roumanie.

Toute l’année, l’organisation recherche et choisit, avec l’aide d’associations locales et de villes partenaires, les écoles dans lesquelles les équipages distribueront leur aide solidaire. Ces écoles sont le plus souvent isolées des grandes villes et fréquentées par des communautés défavorisées. Elles sont de petites tailles et n’accueillent qu’une centaine d’élèves âgés de 5 à 15 ans. En 2014, les 4 équipages de la première édition ont acheminé 200 kilogrammes de matériel scolaire dans l’orphelinat « Les Chérubins » à Lviv en Ukraine.

Cette année, trois vauclusiens, Clarisse, Célia et Quentin, les Raid'Wines, partent à l'aventure !

De gauche à droite, Célia, Clarisse, et Quentin, les Red'Wines

Pour nous cette aventure est l’occasion de créée des liens aves les acteurs de notre territoire, avec des personnes de la France entière, et également avec des cultures différentes des pays d’Europe de l’est. Les notions d’humain et de lien sont très importantes pour nous et nous souhaitons qu’elles soient les lignes conductrices de notre projet.

Vous pouvez encore les soutenir pour accomplir ce voyage, et les aider à venir en aide aux enfants d’écoles et d'orphelinats défavorisés.

En espérant vous compter parmi nous sur la ligne de départ le 31 juillet 2021 !

Pour les aider, vous pouvez les suivre sur facebook, ou sur instagram !