[L’œil du Web] : privée de marche des fiertés, l'association Nosig à Nantes se tourne vers le net

L'association Nantaise Nosig, association dédiée notamment aux personnes lesbiennes, gays, bi.e.s et transexuelles, lance un appel à contribution en vu de la réalisation d'une vidéo dans le cadre de la Global Pride prévue le 27 juin 2020.

Les mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus entraînent l'annulation de nombreux événements partout en France et dans le monde. C'est le cas notamment des marches des fiertés dont cellede Nantes qui devait se tenir samedi 6 juin dernier.

Un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, étendu sur la façade du Théâtre Graslin à Nantes. © Radio France - Julien Boucard / Nosig

À défaut de pouvoir se réunir, l'événement virtuel mondial "Global Pride" a été créé par InterPride et l'Association européenne des organisateurs de la fierté. Cet événement a pour but de réunir le 27 juin prochain la communauté LGBTI+ au travers de performances musicales et artistiques notamment, diffusées lors d'un grand direct de 24h sur internet.

Pour participer à la "Global Pride", l'association Nantaise Nosig lance un appel à contribution.

Vous pouvez envoyer votre vidéo d'un format de 20 secondes maximum en paysage avec vos sourires, drapeaux ou messages de fiertés à pridenantes@gmail.com. L'ensemble sera ensuite monté pour créer une vidéo unique sur le titre de Lady Gaga "Born this way".