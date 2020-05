[L’œil du Web] : Un challenge photo solidaire lancé à Nantes par les Instagramers Nantais

IgersNantes est habitué des défis photos. Mais pour la première fois, c'est pour la bonne cause : soutenir le secours populaire 44.

Un challenge photo qui a pour thème le partage. Pour ce faire, suffit de publier votre cliché, avant le 2 juin 2020, sur instagram en mentionnant les trois hashtag suivant : #IgersNantes ; #secourspopulaire44 ; #lesphotossolidaires.

Affiche du challenge photo solidaire © Radio France

Les plus belles photos pourront ensuite être affichées lors d'une exposition organisée par le Secours Populaires 44. Mais en attendant, l'objectif d'IgersNantes c'est de récolter 5000€ de dons au profit de l'association Ligérienne du secours populaires. Un don possible via la plateforme Hello Asso.

