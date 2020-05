Chaque jour à 7h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté jette un coup d’œil sur ce qu'il se passe sur le web.

[L’œil du Web] : Un mini-festival sur la page Facebook de France Bleu Mayenne et le titre de "Sans prétention"

Un mini-festival 2.0 à 17h sur la page Facebook de France Bleu Mayenne...

Cédric Ruiz, animateur à France Bleu Mayenne, est à l'origine de cet événement. Pour se faire, il a appelé de nombreux artistes mayennais afin de leur proposer d'enregistrer, pour France Bleu, un ou deux titres. Il leur a demandé également de nous raconter leur confinement. Au programme, des artistes très acoustiques, parfois même dans des lieux insolites...

Un jolie mélange de saveurs musicales - Cédric Ruiz, animateur à France Bleu Mayenne

Parmi ces artistes : Nicolas et Fred, les frères Boisnard d'Archimède ; Quentin Sauvé ; L'artiste France Bleu Mazarin ; New Favourite ; Bretelle et Garance ; Pierre Bouguier

Rendez-vous à 17h sur la page Facebook de France Bleu Mayenne !

... Et le tout premier titre du groupe Sarthois "Sans prétention"

Réuni depuis maintenant 6 ans et composé de Mayennais et de Sarthois, le groupe local de Sablé-sur-Sarthe "Sans Prétention", sort son premier titre et clip sonnant comme une présentation de ses membres.