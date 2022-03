La 10ème Journée de l'Arbre, du Bois et de la Fleur à Montignac, un évènement France Bleu Périgord

Dimanche 13 mars 2022, dans les rues de Montignac-Lascaux, l'Union pour la Gestion de l'Espace Rural organise sa 10ème journée de l'arbre du bois et de la fleur.

Avec près de 70 exposants présents, cette grande manifestation annonce le retour du printemps et des travaux au jardin. Vous pourrez acheter tout type de végétaux, des arbres et arbustes, des fleurs, des plants ou des semences auprès des pépiniéristes et horticulteurs. Vous trouverez du miel et d'autres produits alimentaires à déguster en rentrant chez vous. Plusieurs artistes exposeront leurs œuvres : bijoux, céramique, gravure et peinture...

Tout au long de la journée, entre deux stands, vous pourrez aussi profiter des animations proposées : sculptures sur bois à la tronçonneuse, balade en calèche…

Des tours de calèche seront proposés lors de cette 10ème journée de l'arbre, du bois et de la fleur à Montignac. - L'Uger

2 rives en fête

Les pépiniéristes et horticulteurs vous attendent sur la rive gauche de Montignac. Au même moment, ce dimanche 13 mars 2022, la ligue contre le cancer organise sur la rive droite un vide-greniers. De beaux objets sont à dénicher tout au long de la journée !

Infos Pratiques

Les exposants vous attentent de 8h à 19h. Entrée et parking gratuits.

Du lundi 7 au samedi 12 mars 2022, France Bleu Périgord vous offre chaque matin à 7h20 des plants d'arbres, d'arbustes, de fleurs, ou des sculptures en bois d'une valeur de 70€.