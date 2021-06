La 27ème Fête des Jardiniers, c'est ce week-end au Château du Lude avec France Bleu Maine

Reportée l'an dernier pour cause de Covid, l'évènement aura bien lieu le samedi 5 et le dimanche 6 juin 2021.

C'est le grand rendez-vous des amateurs de jardin ! La 27ème édition de la Fête des Jardiniers, dont France Bleu Maine est partenaire, devrait se tenir sous un joli soleil samedi et dimanche. De quoi ravir les milliers de visiteurs attendus dans les allées du château.

Covid oblige, le nombre d'exposants a été revu à la baisse cette année, passant de soixante à quarante. Malgré tout, les végétaux rares et d'exceptions, très prisés, seront bien au rendez-vous.

Des animations nombreuses pour toute la famille

Des stands et des ateliers permettront aux petits et au grands de découvrir les joies du jardinage. Pascal Prieur - que vous retrouvez le samedi matin sur France Bleu Maine dans "Le club des spécialistes" - dispensera ses conseils en matière de taille harmonieuse. Les plus jeunes pourront apprendre à fabriquer de jolies fleurs en céramique, et se balader à dos de poney dans les superbes jardins à la française.

La Fête des Jardiniers, c'est aussi une exposition Avicole au potager sur le thème des poules et oiseaux d'ornement, des stands d'outillages et des produits du terroir.

Enfin, le lauréat du prix Pierre-Joseph Redouté, quirécompense la meilleure publication sur le thème des jardins et de la botanique sera dévoilé samedi après-midi à 15h00.

La 27ème fête des jardiniers au Château du Lude les 5 et 6 juin avec France Bleu Maine, 100% partenaire !

Informations et billetterie sur le site officiel du Château du Lude.