La 32ième foire aux vins de l'Agro-campus Tours-Fondettes

Ce samedi 26 novembre 2022, les élèves, étudiants et toute l’équipe de l’Agro-campus vous accueillent pour la Foire aux vins du Lycée de Tours-Fondettes.

ⓘ Publicité

Cette foire aux vins est la plus prestigieuse dans l'enseignement agricole, c'est aussi la plus importante en terme de chiffre d'affaires et de nombre de bouteilles vendues.

Vous pourrez rencontrer les étudiants du BTS Viticulture du lycée de Fondettes. Ils vous feront découvrir les vins élaborés dans leur propre exploitation à Chinon mais aussi les autres vins produits par leurs camarades un peu partout en France, du Val-de-Loire à l'Alsace, en passant par la Bourgogne, la Champagne, les Côtes du Rhône, Cognac et le Bordelais.

Au programme de cette unique journée des dégustations des vins de toutes les régions viticoles françaises et des assiettes gourmandes réalisées à partir de produits de terroir pour vous restaurer sur place.

L’abus d’alcool et dangereux pour la santé, à consommer avec modération.