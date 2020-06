La 6e édition du Pari des libraires est maintenue

Dites "je t’aime" à vos libraires, dans toutes les librairies indépendantes franciliennes participantes.

Le livre est un ami très précieux pour toutes et tous. La lecture a d’ailleurs été plébiscitée durant ce confinement et les réseaux sociaux l’ont démontré : chacun y a été de sa pile à lire, ses recommandations, avec une seule envie : partager son plaisir, le démultiplier, le faire grandir.

Cette 6e édition du Pari des libraires, post-confinement, entend célébrer, encore et encore, ce lien riche et singulier, en prenant toute la mesure du contexte actuel : la librairie indépendante a besoin de soutien, plus que jamais. L’enjeu est donc d’inciter les Franciliens et les franciliennes à acheter leurs livres chez leur libraire de création, de proximité ou de cœur.

Et d’accompagner ce geste d’un témoignage d’amour...

Lectrices et lecteurs : écrivez, dessinez, chantez, utilisez tous vos talents, tous les moyens à votre disposition pour déclarer votre flamme à votre librairie !

Du 12 au 26 juin, France Bleu s’associe à cet événement et vous propose de participer. Pour cela, il suffit de :

Prendre une photo de vous ( en mode portrait) avec un livre entre les mains (livres de chevet, lecture en cours, que vous venez d'acheter, recevoir) au format carré avec un fond clair (ou uni) et dégagé.

( en mode portrait) (livres de chevet, lecture en cours, que vous venez d'acheter, recevoir) au format carré avec un fond clair (ou uni) et dégagé. Citer le nom de votre/vos librairie(s) de prédiction, de cœur, de proximité, de quartier (Paris et petite couronne), 1 à 3 librairies

de prédiction, de cœur, de proximité, de quartier (Paris et petite couronne), 1 à 3 librairies Déclarer votre flamme à votre librairie en quelques mots, un dessin, un poème, une photo, (entre 400 et 1000 signes espaces compris)

Postez-les sur les Réseaux Sociaux avec le #jaimemalibrairie

--> Suivez l’événement sur Instagram et Facebook