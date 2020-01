La Barjo 2020, le 21 juin : top départ pour les inscriptions !

Les inscriptions pour les trails de la Barjo et le Raid de l'Archange sont ouvertes depuis le 1er janvier. Cinq épreuves de 15 à 300 km sont au programme de cette 11ème édition de la Barjo. Pour parcourir les sentiers du Cotentin et découvrir les côtes de la Manche, inscrivez-vous !

Beaumont-Hague, La Hague, Manche, France

La Barjo, le 21 juin 2020 :

La Barjo propose des trails pour tous les niveaux, des épreuves de 15 à 100 km le long des côtes escarpées du littoral du Cotentin en Normandie.

Choisissez votre parcours :

- La Barjo "Ultra-Trail" : une épreuve de 100 km en une seule étape. Départ de Beaumont-Hague le dimanche 21 Juin à 4h00.

- La ½ Barjo "Trail" : une épreuve de 50 km, au départ d'Urville-Nacqueville le dimanche 21 Juin à 10h00.

- Le Trail : une épreuve de 25 km au départ de Beaumont Hague le 21 Juin à 12h00.

- La petite Barjo "Course Nature" : une épreuve d'une distance de 15 km. La Petite Barjo part de Beaumont-Hague dimanche 21 Juin 2020 à 15h00.

- La "Nocturne" : une épreuve de 15 km au départ de Beaumont-Hague le samedi 20 Juin à 22h00.

Les Défis de la Barjo attendent les plus courageux. Ils combinent la participation à la "Nocturne" et à la Barjo "Ultra-Trail" ou à la ½ Barjo "Trail" le dimanche 21 Juin 2020.

Tous les trails de La Barjo arrivent à Beaumont-Hague.

Le Raid de L’Archange 2020 :

Le Raid de l’Archange est une course de 300 km en autosuffisance et sans assistance entre le Mont-Saint-Michel et la Hague.

L’épreuve se déroule en quatre étapes à allure libre dans un temps limité en autosuffisance, en solo ou en équipe.

Le départ est fixé au 18 juin 2020 à 18h00 au pied du Mont Saint-Michel pour une arrivée à Beaumont-Hague le 21 juin.

La Barjo Ultra-Trail et Raid de l’Archange sont des épreuves qualificatives pour l’Ultra Trail du Mont-Blanc qui se courra du 24 août au 30 août 2020.

Les inscriptions pour les épreuves de la Barjo 2020 et pour le Raid de l'Archange se font sur le site de : La Barjo

La Barjo en vidéo :

Retour en images sur les épreuves 2019 :