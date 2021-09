La Barjo 2021: le trail le plus "barge" de Normandie

LA BARJO et LE RAID DE L’ARCHANGE sont deux événements qui, au fil des années, sont devenus des références dans le paysage sportif national. Le principe: des « Raids » en autosuffisance sur les plus beaux chemins de la Manche. Un partenariat France Bleu Cotentin !

Un événement France Bleu Cotentin à vivre dans nos programmes !

12e édition de la course la plus "barge" de Normandie !

5 parcours de 15km à 300km qui cheminent à travers des paysages à couper le souffle et chaque année de nouvelles surprises toujours plus folles... A vos marques...

La Barjo

5 distances le long des sentiers escarpés et spectaculaires du littoral du Cotentin.

L’épreuve se déroulera sur une journée non-stop en autosuffisance. Seules des distributions d’eau seront positionnées aux points de contrôle, environ tous les 12km.

Inscrivez-vous pour la Barjo par ici !

La BARJO « Ultra-Trail »

Cette épreuve de 100 km se déroule en une seule étape.

Elle impose aux concurrents une certaine prise en charge d’eux-mêmes. Le temps maximal de l’épreuve est fixé à 15 heures toutes pauses comprises, sous réserve d’être passé aux divers postes de pointage avant les heures de fermeture communiquées dans le carnet de route et aux points de contrôle.

L’épreuve partira de Beaumont-HAGUE le dimanche 19 Septembre 2021 à 4h30 et se terminera à Beaumont-Hague. Elle empruntera les chemins de randonnée, bornés en grande partie par le Conseil Départemental de la Manche.

La ½ BARJO « Trail »

Épreuve d’une distance de 50 km, en moins de 9h30 toutes pauses comprises, sous réserve d’être passé aux divers postes de pointage avant les heures de fermeture communiquées dans le carnet de route et aux points de contrôle.

Le trail partira Beaumont-Hague le dimanche 19 Septembre 2021 à 10h00 pour rejoindre Beaumont-Hague.

Le Trail le Brin de folie

Epreuve d’une distance de 26 km, en moins de 4h30 toutes pauses comprises, sous réserve d’être passé aux divers postes de pointage avant les heures de fermeture communiquées dans le carnet de route et aux points de contrôle.

Le trail partira de Beaumont Hague le Samedi 18 Septembre 2021 à 19h00 pour rejoindre Beaumont-Hague.

La petite BARJO « Course Nature »

La Petite BARJO « Course Nature » : épreuve d'une distance de 15 km.

La Petite BARJO partira de Beaumont-Hague le dimanche 19 Septembre 2021 à 15h00 pour rejoindre Beaumont-Hague.

Le raid de l'Archange

LE RAID DE L’ARCHANGE est une épreuve de pleine nature d’une distance de 300 km qui emprunte les sentiers côtiers du Cotentin sur le tracé du GR223 (chemins de randonnée bornés en grande partie par le Conseil Général de la Manche) pour un dénivelé de +/- 2.600 mètres positif.

L’épreuve se déroule en 1 étape à allure libre dans un temps limité. Cette épreuve se déroule sur le principe de l’autosuffisance et impose aux coureurs une certaine autonomie et une gestion adaptée aux conditions de l’épreuve.

L’autosuffisance est définie comme étant la capacité à être autonome entre deux points en termes: d’équipement vestimentaire, d’alimentation, de sécurité et d’hydratation.

Inscrivez-vous pour le raid de l'Archange par ici !

Un peu d'histoire

C’est en 2010 que Franck Renoux et Alain Leclerc ont l’idée de proposer aux coureurs une épreuve de trail en Normandie : LA BARJO.

Pour la petite histoire, l’appellation LA BARJO est la contraction et l’alliance de la racine des noms des communes Barneville et Jobourg (villes départ et d’arrivée de la 63 km). En 2012, LE RAID DE L’ARCHANGE est lancé. Le principe de l’épreuve est de rallier Beaumont-Hague depuis le Mont-Saint-Michel, en suivant le GR 223, soit 270 km en continu. En 2017, le format du Raid évolue : la distance est portée à 300 km et fractionnée en 4 étapes. Chaque année, le nombre de coureurs, toutes catégories confondues, ne cesse de croître. Cet engouement collectif pour le trail et le Cotentin ont contribué à la montée en puissance et en qualité des épreuves.

À savoir : l’organisation de LA BARJO repose sur l’Association Loi 1901« Cœur d’Enfant », reconnue d’intérêt général.