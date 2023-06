La Biodiversité en Franche-Comté avec France Bleu Besançon et la Salamandre !

La Biodiversité avec France Bleu Besançon...

France Bleu Besançon vous fait découvrir et aimer la nature. En effet, nous diffusons depuis maintenant 3 années consécutives le reportage « Aujourd’hui dans la nature » ou nous vous faisons découvrir la faune et la flore de Franche-Comté. A partir du lundi 3 juillet, vous pourrez réécouter le reportage du lundi au vendredi à 6h50 et 17h55 jusqu’au vendredi 1er septembre. France Bleu Besançon vous propose également de gagner votre abonnement !

...et la Salamandre !

La salamandre est un éditeur indépendant franco-Suisse, son objectif principal est de vous faire découvrir la nature et vous la faire aimer. Grâce à la salamandre, vous découvrirez tout type d’animaux et plantes plus incroyables les uns que les autres vivant près de chez vous. La Salamandre vous propose des contenues divers et variés tels que des magazines, des films, des livres et bien d’autres, tout ça conçu dans le but de sensibiliser des dizaines de milliers de personnes au fil du temps.

Gagnez votre abonnement !

⏯ REPLAY des reportages précédents !