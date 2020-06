La brasserie "LAB" reçoit le prix national de la construction bois 2020 pour sa réhabilitation

Little Atlantique Brewery, LAB, c’est un univers... La découverte d'un bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay, sur les quais de Nantes, une ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann... La rencontre de deux passionnés de culture brassicole qui ont voulu se lancer dans l’élaboration de bières de qualité...

Jérôme Pallier, Cofondateur et président de LAB

La découverte et la rénovation du bâtiment... Copier

Le comptoir et les cuves de la LAB - David GALLARD photographe

Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les 6 bières de la LAB. Et la Petite Brasserie de l’Atlantique nourrie bien d'autres ambitions... Jérôme Pallier

LAB, projet et développement Copier

La LAB, côté brasserie - David GALLARD photographe

La Petite Brasserie de l’Atlantique est heureuse de pouvoir, de nouveau, vous accueillir dans ce cadre unique et préservé, dans le respect des consignes sanitaires. Little Atlantique Brewery, LAB, c’est 23 boulevard de Chantenay à Nantes. Une visite à savourer avec modération ! sur www.little-atlantique-brewery.fr

Invités, infos, le trafic en temps réel, chaque jour France Bleu Loire Océan vous accompagne tous les matins dès 6h00 !