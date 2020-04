"La Carte aux Trésors" survole les Alpes-de-Haute-Provence sur France 3

Mercredi 29 avril à 21h05, France 3 diffuse un nouveau numéro de son jeu d'aventure emblématique "La Carte aux Trésors". Et c'est l'irrésistible département des Alpes-de-Haute-Provence que les hélicoptères bleu et rouge vont survoler, avec aux commandes, le Dignois Cyril Féraud.

Pour ce numéro inédit de "La Carte aux Trésors", la zone de jeu s’étend de Sisteron jusqu’aux Gorges du Verdon en passant par la vallée de La Durance, Digne-Les-Bains et le plateau de Valensole.

Les deux candidats, Alexandra et Bastien vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte des Observatoires du département nichés en plein cœur des montagnes et qui permettent d’explorer chaque nuit un ciel qualifié de l’un des plus purs d’Europe. Ils plongeront dans l’univers des cosmétiques de la Provence qui grâce à la culture de la lavande et aux multiples richesses du territoire connaissent une renommée mondiale. Enfin ils visiteront quelques uns des plus beaux villages typiquement provençaux à la découverte des traditions locales avant de plonger au cœur des spectaculaires Gorges du Verdon.

Cyril Feraud, animateur de l'émission et natif de Digne-les-Bains, est l'invité de France Bleu 100% Sud ce mercredi 29 avril entre 8h40 et 8h55.

Des vues aériennes époustouflantes, des rencontres et de belles histoires sur les Alpes-de-Haute-Provence attendent les téléspectateurs de France 3 le mercredi 29 avril à 21h05 (émission disponible en replay sur france.tv)