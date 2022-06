La cavalerie de vers du Pont du Gard vous présente la Fête du cheval à Collias.

Gari Zoher et ses cavalières, la voltigeuse Sophie Planet, Benoit Soumille et sa troupe, Jenny et Remy Largilliere, Agnieska et Alain Lauzier, Camille Petrantoni, Enzo Beaujard, Christophe Monier, Lily Kucharsky, Scott Almans et ses PSA de show ou même encore ou même encore le Carrousel du pont Romain Aubais performeront un remarquable spectacle équestre à partir de 16 h.

Admirez et participez à de nombreuses activités accompagnés d'une animation musicale et cela jusqu’à 18 h. Profitez de l’entrée libre pour petits et grands à cet événement unique, des défilés de chevaux, de belles démonstrations et plus encore.