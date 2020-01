La Chandeleur 2020 à Montebourg du 31 janvier au 2 février

La commune de Montebourg fête la Chandeleur du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020. Pendant 3 jours dans les rues et sous chapiteau s'installe une des plus ancienne foire rurale de la Manche. Exposants, fête foraine, gastronomie, concours d'animaux de race normande sont au programme.

Montebourg, Manche, France

L’histoire de la foire millénaire de Montebourg en Normandie :

La foire Chandeleur de Montebourg est un événement rural dont l’origine remonte à plus de 900 ans. Cette foire millénaire est étroitement liée à l’histoire de l’abbaye. En effet, les bénédictins de l'abbaye de Montebourg étaient experts en matière d'élevage. Les moines avaient des notions précises de sélection et se refusaient à tout croisement avec des races étrangères. Ils contribuèrent ainsi à la création de la race bovine normande.

Le programme de la Chandeleur 2020 de Montebourg :

Pendant 3 jours, une foire exposition, de nombreux déballeurs, des pépiniéristes, des stands internationaux, une exposition avicole et une grande fête foraine vous attendent à Montebourg. Les restaurants proposent des tripes et pieds de porc à déguster sur place ou à emporter.

Vendredi 1er février 2020 :

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition et du concours d'animaux de Race Normande.

11 h 00 : Accueil des personnalités, inauguration et vin d’honneur. (Mairie + Chapiteau ) Visite de la Foire exposition sous le chapiteau et des stands internationaux. Visite du concours de bovins, visite des pépiniéristes et des exposants extérieurs.

14 h 30 : Concours d’animaux de race normande : Les meilleures vaches de chaque catégorie sont récompensées par des primes, plaques et coupes.

Concours d'animaux de Race Normande à la foire Chandeleur de Montebourg

15 h 00 : Concours Gastronomiques organisés par la "Confrérie Cassine des Chevaliers de Saint-Jacques". Concours de Tripes façon Montebourg et concours de Pieds de porc à la Cassine ouverts aux bouchers-charcutiers et restaurateurs locaux mais aussi de Normandie et des régions voisines (sous chapiteau, place Saint-Jacques).

Samedi 1 février 2020 :

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition : Déballeurs, pépiniéristes, etc...

11 h 30 : Remise des Prix et coupes du Concours Agricole (Salle des fêtes).

15 h 00 : Concours de Tartes aux pommes réservé aux particuliers avec à 17h30 la remise des prix (sous chapiteau, place Saint-Jacques).

20 h 00 : Repas des jumelages (Salle des fêtes).

Dimanche 2 février 2020 :

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition.

11 h 00 : Messe en l'église Saint-Jacques en présence des Confréries.

12 h 00 : Défilé de la Confrérie dans la ville.

14 h 00 : Animation musicale

17 h 30 : Remise des prix du Concours Gastronomique (Salle des fêtes).

19 h 00 : Clôture de la Foire.

Le traditionnel concours de tartes de la Chandeleur de Montebourg:

Le concours de tartes aux pommes est ouvert à tous, adultes et enfants (sauf aux professionnels).

Les inscriptions se font avant le 31 janvier à 17h à la mairie de Montebourg ou au 02 33 95 40 50.

Le dépôt des tartes se fait le samedi 1 février de 10h à 12h sur le lieu du concours, sous le chapiteau au stand des pêcheurs plaisanciers. Début du concours à 15h et résultats vers 16h00.

