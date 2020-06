La Charcuterie Gourmande fête son anniversaire du 17 au 27 juin avec France Bleu Breizh Izel

La charcuterie Gourmande : Les artisans du goût depuis 1986 ! L'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses...

Les adhérents :

Les Saveurs Paysannes à Quérien, Lanester, Moelan sur Mer

Maison Cariou à Audierne

Maison Cordouan à Brest

Maison Derrien à Plouigneau

Maison Gloaguen à Plonéour Lanvern

Maison Guiziou à Plonevez du Faou

Maison Le Floch à Douarnenez

Maison Le Grand à Plonevez Porzay

Maison Le Toux à Châteaulin

Maison Potiron à Lesneven

Maison Ravalec à Bénodet, Pont l'Abbé, Quimper

La Charcuterie Gourmande

Un peu d'histoire... L'association La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. C'est une association de professionnels qui travaillent en collaboration avec des structures existantes, comme la Confédération Nationale des Charcutiers‐Traiteurs et Traiteurs (CNCT). Les membres, tous charcutiers‐traiteurs confirmés, ont en commun un savoir‐faire et une gamme de produits de qualité. Le respect mutuel et la démocratie sont les valeurs fondatrices de l'association.L’association cultive l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses.

Les objectifs Les membres de l’association souhaitent mettre en commun des savoir‐faire artisanaux, en donnant le meilleur d’eux‐mêmes pour la plus grande satisfaction de leurs clients. Ils font vivre un groupement afin de référencer des fournisseurs de qualité dans tous les domaines comme des producteurs de porcs, volailles, de vins, de fruits, etc. Enfin, leur volonté est de créer une dynamique entre professionnels dans le but de valoriser leurs magasins situés au cœur des villes et dans des quartiers commerçants. Celle‐ci se traduit par des animations constantes en boutiques. Réunis sous l'enseigne La Charcuterie Gourmande, l'association représente 18 magasins situés dans le Finistère et plus de 150 salariés.

Tout au long de l'année, les adhérents procèdent à une sélection rigoureuse auprès de leurs fournisseurs pour assurer en permanence la qualité des produits et des recettes qu’ils élaborent.

Une Charte qualité Circuit court Les membres de La Charcuterie Gourmande privilégient un circuit court (circuit de distribution dans lequel il existe un petit nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur).

Les avantages sont :

des produits authentiques

un lien social

une plus grande traçabilité

une meilleure rémunération pour les producteurs

une économie d'énergie (les circuits court étant plus économes en énergie que les circuits longs)

Traçabilité Grâce aux normes en vigueur, grâce à la sécurité alimentaire, grâce à leurs exigences de qualités gustatives, les membres de l’association signent des contrats avec leurs fournisseurs supportant d’importants cahiers des charges et garantissant ainsi à leurs clients des Produits Fait Maison de qualité.

« Afin de pouvoir assurer la circulation de l’information tout au long de la filière et garantir une plus grande transparence sur les produits proposés aux consommateurs, les professionnels du secteur porcin ont mis en place un système d’identification et de

traçabilité.

L’identification consiste à apposer sur l’animal vivant ou sur les produits un numéro permettant de différencier cet animal ou ce produit des autres. On peut ainsi le suivre tout au long de son cheminement dans les différents maillons de la filière porcine. Ils sont soit tatoués ou portent une boucle d’oreille. »

La Charcuterie Gourmande

Des actions tout au long de l’année :

Des animations en boutique : dégustations de charcuteries, la St Patrick, menus communs à Noël, Le Printemps des Saveurs, ...

Des présences actives sur des événements locaux : Le Festival de l’artisanat, La foire Expo de Brest, le Festival de Cornouaille ...