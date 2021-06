Vidéo - suivez en direct "La Chauve-Souris" l'opéra de Johann Strauss

Le 9 juin à Nantes et dans une dizaine de villes de notre région, tous les passionnés d'opéra pourront suivre en direct sur écrans géants* et en direct, ici, sur notre site, l'œuvre de Johann Strauss "La Chauve-Souris"

Cette grande opérette du roi de la valse, réunit plus de 80 interprètes, dirigée par Claude Schnitzler, mise en scène par Jean Lacornerie dans un somptueux et astucieux décor de Bruno de Lavenère et emmenée par l’incroyable et subtile comédienne, Anne Girouard, bien connue par son rôle de la Reine Guenièvre dans Kaamelott !

Inspirée d’une pièce française signée des librettistes de Carmen, Meilhac et Halévy, "La Chauve-Souris" fut le coup d’essai, mais surtout le coup de maître de Johann Strauss II, roi de la valse et de l’opérette viennoise.

À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son ami Eisenstein. Enivrante et fascinante, cette opérette est un bijou musical mais cet esprit léger porte aussi sa dose de cynisme.

Un chef-d’œuvre qui n’a jamais pris l’ombre d’une ride et qui symbolise à juste titre cet âge d’or de Vienne sur lequel il semble porter, déjà, un regard doucement nostalgique.

La Chauve-Souris de Johann Strauss - Laurent Guizard

Rendez-vous le 9 juin - 20h00 en LIVE vidéo

Angers Nantes Opéra présente : La Chauve-Souris de Johann Strauss. Retransmission, gratuite, mercredi 9 juin à 20h00, sur écrans géants*, à Nantes et dans une dizaine de villes des Pays de la Loire. Diffusion en direct sur le site web de Francebleu.fr.

*À Nantes sur l'Hippodrome du petit-Port et sous les Nefs des Machines de l'Ile - Le Croisic au cinéma Le Hublot - La Baule au cinéma le Gulf-Stream - Saint-Nazaire au Théâtre - Pornic au Cinéma St Joseph - Notre-Dame-de-Monts au Cinéma Théâtre des Yoles - Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Cinémarine - également à Bouin et sur l'île d'Yeu... Et à suivre également sur notre site francebleu.fr dès 20h