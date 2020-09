La citrouille est en fête dimanche 13 septembre au château du Rivau à Lémeré

Pendant toute la journée, découvrez la collection des 43 variétés de courges et de variétés potagères oubliées, participez aux ateliers, animations et dégustations organisées dans le cadre de ce château de contes de fée.

Au programme:

- Ateliers créatifs avec les jardiniers du Rivau : atelier décoration de courges, Conseils sur le Potager et secrets de jardiniers

- Estimation du poids de la plus grosse citrouille 2020 du potager

- Dégustation de soupes de courges mais aussi de confitures

- Exposition des peintures de Frédéric Lère et des photographies d'Olivier Dupont Delestraint

- La Boîte à magie, jongleries et saynètes décalées avec la Compagnie Détour de Rue

- Ateliers Art du cirque avec la Compagnie FouxFeuxRieux

- Déambulation musicale avec Tours’Brass autour des classiques de Jazz.

- Maquillage avec Karen frémont

- Racontées (contes) de citrouilles par l’Association "En Faim de Conte"

- Tir à l’Arc avec les archers du Richelais

Et bien sûr, un marché gourmand et artisanal rassemblant plus de 40 exposants

Le potager de Gargantua du château du Rivau - Château du Rivau

Une restauration vous sera proposée sur place avec le restaurant "la Table des Fées" du Rivau et "les fouées d'Antan"

Tarifs : Adulte : 9 € - Enfant (5-18 ans) : 6 € - Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 26 € - Etudiants, delandeur d’emploi: 7€

Informations sur le site internet du château du Rivau