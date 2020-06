La compil' Nouvelle Scène Bleu Poitou volume 2 est disponible !

Après le succès du premier volume de la compil' des talents locaux, France Bleu Poitou vous offre le meilleur de la nouvelle scène poitevine avec ce second volume de la Nouvelle Scène Bleu Poitou.

Après une année de lives dans la Nouvelle Scène Bleu Poitou, votre radio a décidé de vous offrir le meilleur des concerts privés de la nouvelle scène poitevine. Après le succès du premier volume, France Bleu Poitou édite une nouvelle compilation des meilleurs titres de son émission dédiée aux nouveaux talents de la musique en Deux-Sèvres et Vienne. Des artistes en solo à ceux qui jouent en grande formation, de ceux dont le talent émerge à ceux qui donnent des concerts à l'autre bout du monde, cet album est une éventail riche et varié des talents de notre région.

La Compil' Nouvelle Scène Bleu Poitou volume 2 regroupe des morceaux enregistrés au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers. Aurélie Garcia repère et invite les artistes qui viennent jouer pour les auditeurs et auditrices de France Bleu Poitou.

à réécouter La Nouvelle Scène Bleu Poitou

Tout l'été, découvrez les titres et les artistes qui composent cet album sur France Bleu Poitou. Et pour gagner la Nouvelle Scène Bleu Poitou volume 2, écoutez et jouez sur France Bleu Poitou.

La track-list de cette compil

12 artistes à l'honneur dans la Nouvelle Scène Bleu Poitou volume 2 en partenariat avec la SACEM :