"La dame de pierre" : le spectacle hommage à Notre-Dame de Paris

On l'a chanté, on l'a pleuré, on l'a admiré… Mais connait-on vraiment l'histoire derrière l'édifice ? C'est toute la question que pose ce spectacle hommage aux chiffres exceptionnels : 200 bénévoles engagés, 90 acteurs sur scène, 24 musiques originales enregistrées avec un orchestre philarmonique, 490 costumes sur mesures, 220 m² de scène et 800 accessoires.

ⓘ Publicité

La Genèse du Spectacle - La Dame de Pierre

Cette fresque historique hors du commun traverse les siècles, de la construction de Notre-Dame jusqu’à nos jours. Maurice de Sully, Louis XIII, Victor Hugo, Viollet-le-Duc... partez à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales qui ont fait de Notre-Dame de Paris le symbole de l’histoire de la France. De son chantier jusqu'à nos jours, c'est un véritable voyage dans le temps et les époques que propose le spectacle à la hauteur du monument. Jusqu'à l'incendie en avril 2019, Notre-Dame de Paris était le monument le plus visité au monde avec 20 000 000 de visiteurs annuels.

Le spectacle reçoit des soutiens de poids : celui de la Brigade des Sapeurs-Pompiers et celui de la cathédrale. L'Abbé de Villefranche, chapelain de Notre-Dame de Paris, envoie un message clair :

"Epauler accueillir, profiter de toutes les énergies qui se conjuguent autour de Notre-Dame, c’est une tâche que nous aimons. C’est pourquoi nous avons décidés de soutenir le spectacle La Dame de Pierre"

Premières répétitions à Paris - La Dame de Pierre

C'est fort de ces soutiens et des répétitions que le spectacle arrive enfin à Paris du 30 juin au 2 juillet au Palais des Congrès en partenariat avec France Bleu Paris.