La déclaration de revenus : journée spéciale sur France Bleu Besançon

Journée spéciale sur la déclaration de revenus

Depuis le mois d'avril, la campagne de la déclaration de revenus a débuté. Elle se fait en ligne, depuis chez soi, mais pas forcément seul ! Et c'est pourquoi France Bleu Besançon lance sa journée spéciale de la déclaration de revenus ce vendredi 12 mai. Pour vous aider, France Bleu Besançon invite des experts, des agents des Finances Publiques pour répondre à toutes vos questions sur la déclaration de revenus en direct.

Une matinée entière !

Dès 7h40, les agents des Finances Publiques sont en direct pour vous informer sur l'actualité de la déclaration de revenus.

Après cette première session, ils reviennent pour une émission spéciale de côté experts , entre 9h et 9h30. Toutes vos questions en direct au 03 81 833 111.

Et, en bonus, France Bleu Besançon ouvre une ligne spéciale, hors antenne, et gratuite. Au 0805 805 290 des agents des Finances Publiques répondent à vos questions et cas concrets de 10h à 12h en toute confidentialité.