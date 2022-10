La Fête de l'automne aux Haras de La Vendée

Le Haras de la Vendée ouvrira ses portes le dimanche 23 octobre 2022 pour la fête de l'Automne. Au programme : Marché de producteurs de 10h00 à 17h00. 20 exposants seront présents pour ravir les papilles des visiteurs avec leurs produits locaux. Visite thématique sur les thèmes des arbres du parc du Haras et des champignons. Spectacle « Les amuseurs des arbres » par le Théâtre des 7 lieues. Loisirs créatifs. Sculpteurs sur bois dans le parc. Petite ferme toute la journée dans le parc du Haras.

Au cœur de La Roche-sur-Yon, le Haras de la Vendée, vous fait partager la passion du cheval. Partez à la rencontre du cheval dans toute sa majesté et sa diversité. Découvrez le dressage, assistez à des séances de travail et découvrez les différentes étapes de création d’un numéro équestre. Assistez à des spectacles équestres, visites guidées ou ateliers pédagogiques interactifs, et entrez dans l'intimité qui unit l’Homme et son cheval. Les jardins du Haras sont accessibles en visite libre et gratuite, tous les jours de la semaine de 9h00 à 17h00

Rendez-vous ce dimanche 23 octobre aux Haras de Vendée,120 Boulevard des États-Unis à La Roche-sur-Yon de 10h00 à 17h30