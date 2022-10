La Fête de la Grue et de la Migration aura lieu au lac du Der, à la fin du mois !

Le Lac du Der, initialement réservoir, a bien vite attiré les touristes en mal d'étendues aquatiques, avant de rapidement s'imposer comme haut lieu de l'ornithologie. L'emblématique grue cendrée, notamment, attise tous les regards. La Fête de la grue et de la migration s'y déroule, ce mois-ci.

Aménagé dans les années 70 pour réguler la Seine et ainsi empêcher l'inondation de Paris et de ses environs, le Lac du Der est le deuxième plus grand lac artificiel d'Europe et un paradis pour les touristes comme pour les oiseaux.

D'ailleurs, depuis des années, nombre de touristes "amoureux de la nature" viennent et y passent quelques jours, plus pour observer la nature et les oiseaux que pour s'y prélasser...

Durant une semaine, pendant les vacances de la Toussaint, de nombreuses animations pour célébrer le retour de la grue cendrée sont donc organisées au Lac du Der, dans le cadre de la Fête de la Grue et de la Migration.

Notamment organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, le Village-Musée du Der, l'Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne et des guides ornithologues, cette Fête de la Grue et de la Migration permet au grand public de voir des expositions photo, d'assister à un lever de grues cendrée, de participer au Rallye des grues ou encore de discuter avec les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux. L'ensemble de la programmation est disponible ici.

En bref, une semaine exceptionnelle, qui aura lieu du 22 au 30 octobre, à proximité immédiate du Lac du Der.