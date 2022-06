VIDÉO - La fête de la musique à la radio en live

Pour la première fois sur France Bleu Occitanie, Soa joue son nouveau titre en direct. Cyprien nous donne un cours de chant. Oli partage ses souvenirs. Toute l'année nous soutenons la Nouvelle Scène de la région, et ce mardi 21 juin, on joue ensemble la même partition.

Vendredi 24 Juin, BigFlo et Oli sort un nouvel album "Sacré bordel" avec une édition limitée spéciale Toulouse avec le Capitole en pochette et le titre "Ici c'est Toulouse" en bonus. A l'occasion de l'ouverture de leur boutique café "Visionnaire", 23 rue des Puis Clos à Toulouse, Olivio a répondu aux questions d'Alban Forlot pour évoquer ce nouveau projet et les souvenirs de fête de la musique. C'est là que le producteur de Bleu Citron les a répérés.

Pour la fête de la musique à Toulouse, rendez-vous au Port de la Daurade à Toulouse, avec Eyal, le toulousain donne un concert dans le cadre des coeurs de quartier en fête( jusqu'au 6 juillet). Par ailleurs, à Toulouse du côté de La Centrale, sur l'île du Ramier, c'est le concert d'El Gipsy avec Kompas Allegres ce mardi soir. Le restaurant Ô Patio Myo 64 allées Jean Jaurès, à Toulouse organise une gayluron party avec des drag queens et des performers dès 19h. Entrée : 5€.

Sur la place Wilson de Toulouse, Soa et Cyprien Zéni vous donne rendez-vous ce mardi 21 juin 2022 pour fêter les 40 ans de la fête de la musique. Les artistes toulousains découverts dans The Voice et à l'Eurovision sont dans le studio de France Bleu Occitanie pour un moment inédit. Pour la première fois sur un média, Soa joue en direct leur prochain titre "Âmes Soeurs" présent sur leur OP disponible depuis le 17 juin. Interview à 9h00 dans Circuit Bleu Côté Culture.

A Albi, 18 scènes pour fêter la musique dans les rues albigeoises.

A Auch, on fête la musique au Ciné 32. Et d'ailleurs tous les mardis seront en musique cet été.

Dans le Gers à St-Lary, la choral du choeur de Nauxion se produit à 19h30 dans l'église.

L'équipe de France Bleu Occitanie se prête au cours de chant de Cyprien. Ecoutez...

A Cahors, plusieurs bars, associations et groupes vont investir le centre-ville jusqu'à 1h.

A Castres : 4 concerts pour animer ce fête de la musique au Bolegason.

A Carcassonne, concert de cordes à la cathédrale St-Michel.

A Montauban, rendez-vous dans le parc du château de Montauriol.

A Muret, rendez-vous à l'espace Piquemal.