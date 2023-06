La Fête de la musique la plus tôt de France est à Rungis !

Le Marché de Rungis organise la Fête de la musique la plus tôt de France le 21 juin

21 juin... Tous les ans, la fête de la musique rassemble plusieurs millions de spectateurs dans les rues, les bars, restaurants et salles de concert de toutes les villes de France.

Si elle est principalement célébrée le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin, dans le monde entier, c’est bien tôt le matin que Rungis et France Bleu Paris vous invitent à partager ensemble un moment de convivialité tout en profitant de divers concerts et de dégustations culinaires préparés par les grossistes avec les produits frais du marché, sans oublier la nuit d’hôtel.

Demandez le programme !

Cette nouvelle édition a pour thème les années 80 ! L'occasion de danser sur “C’est la ouate”, “Nuit sauvage”, “J’aime regarder les filles”, “Yaka dansé”, “Reality” (bande originale du film "La boum")… La fête de la musique à Rungis c’est autant d’incontournables à (re)découvrir avec leurs interprètes.

Du 2 au 16 juin, France Bleu Paris vous propose de tenter votre chance pour remporter l’une des invitations pour la fête de la musique LA PLUS TÔT de France, à Rungis. Soirée de gala avec les artistes, dîner, hôtel... Et le lendemain matin, visite du marché de Rungis avant d’assister dès 6h aux différents concerts*.

