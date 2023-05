La Foire Commerciale et Artisanale du Pays de Vesoul avec France Bleu !

Les 2,3 et 4 juin 2023, commerçants et artisans de toute la Franche-Comté vous donnent rendez-vous à Port-sur-Saône pour la 17ème édition de la Foire du Pays de Vesoul. Un évènement organisé par l**' association CIAPV **. Plus de 70 exposants professionnels sont présents sur leur stand répartis entre la Saônexpo, le gymnase et à l'extérieur.

Entrée gratuite le vendredi de 14h à 19h avec un concert de variété française offert par Aurélien Mongey.

Le week-end, l'entrée à 2€ vous donne accès à de nombreuses activités et animations. Un programme bien rempli pour satisfaire les petits et les grands.

Vous sont entre autres proposés:

- une tombola avec de nombreux lots à gagner

- un atelier LEGO animé par Anima Briques

- un atelier jeux de sociétés avec les jeux du troll

- une structure gonflable pour les petits

- des jeux en bois animés par le club de judo de Combeaufontaine - un concours de pâtisserie le samedi à 15h qui oppose parents et enfants

- un défilé de mode le dimanche à 15h avec comme invitées Aurélie Raidron, Miss ronde glamour Bourgogne Franche-Comté 2022 et France 2023 mais aussi Jennifer Joly, Miss Camélia 2016, Miss beauté Franche Comté 2017 et aussi demi-finaliste Miss beauté France 2019.

Un beau week-end en perspective !

Pleins d'ateliers pour petits et grands © Getty - Tom Werner

Infos pratiques

Quand ? Du 2 au 4 juin 2023

Où ? A Port-sur-Saône à la Saônexpo

Combien ? Gratuit le vendredi et 2€ le week-end

Qui ? Pour les petits et les grands