La Foire de la Pomme et de l’Oignon Doux des Cévennes se fête au Vigan le dimanche 24 Octobre

La Foire de la Pomme et de l’Oignon Doux des Cévennes est à vivre au Vigan le Dimanche 24 Octobre et sur FBGL entre 10h et 12h30.

Depuis plus de 26 ans, le quatrième dimanche d'octobre, la ville du Vigan se transforme à l'occasion de la Foire de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes. Cet événement présente la nouvelle récolte de ses deux produits emblématiques du terroir Cévenol. Profitez d'un vaste marché des producteurs de 9h30 à 18h. Retrouvez l’ambiance rurale d’une ferme champêtre : chèvres, moutons, lapins, cochons, poules, canards, cochons d’inde. Profitez de nombreuses autres animations dés le samedi. Randonnées gourmandes, balades dans les châtaigneraies, visite de ruches et escapades en tous genres amusent petits et grands.

France Bleu Gard Lozère en direct de 10h à 12h30 dimanche 24 Octobre !

Découvrez les spécialités des Sites remarquables du Goût du Gard

La Pyramide d'Oignon Doux des Cévennes et de pomme Reinette plante le décor. De grandes tablées sont aussi installées aux 4 coins de la ville. Tout le Pays Viganais célèbre son précieux terroir ce jour là avec différents menus concoctés par les restaurateurs locaux.

A déguster

L’Oignon doux des Cévennes

La Truffe noire du pays d’Uzès et du Pont du Gard

Le Taureau de Camargue

L’Olive et l’huile d’olive de Nîmes

Les Figues de Vézenobres

Sans oublier, châtaignes et champignons, beignets d'oignons doux et soupe à l'oignon !

Découvrez le programme