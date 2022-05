La Foire de Paris fait son grand retour avec France Bleu Paris

Le plus grand salon d’Europe dédié à l’univers de la maison, de la gastronomie et du shopping est de retour du 28 avril au 9 mai 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. 200 000 m² pour 1250 exposants, de nombreuses activités et un ambassadeur : Stéphane Plaza ! Parmi les tendances : le local et le circuit court !

Made in France

Ce sera le gros coup de projecteur de cette nouvelle édition de la Foire de Paris avec, notamment, le Village "Innovation et création française". Un lieu de conseils, d’inspiration ou d’expériences entre les acheteurs, les marques et les créateurs qui font l’actualité dans ce mode de consommation fortement développée pendant la pandémie. On y retrouvera l’incontournable village des entrepreneurs français lauréats du Start-Up Boost’ by Foire de Paris.

L'habitat durable et intelligent !

Voilà une autre tendance de fond : l'écologie. De plus en plus de Français font le choix d'une habitation respectueuse de l'environnement. Contrôle des énergies, matériaux de fabrication, adaptation des constructions : la Foire de Paris est le salon phare de l'habitat. Lieu d'inspiration et de conseils, vous aurez tout sous la main pour répondre à vos besoin d'un quotidien plus respectueux de l'environnement.

Bien évidemment, la Foire de Paris, c'est aussi l'occasion de redécouvrir les spécialités gastronomiques de France et d'ailleurs avec de nombreux restaurants et un Village de Food Trucks… Et c’est un dépaysement garanti unique, puisque 48 pays sont présents sur l’événement ! Plus de soixante spectacles gratuits, des concerts live, des défilés aux couleurs des îles d’Afrique et d’Outre-mer, des parades et enfin une nocturne vous attendent Porte de Versailles jusqu'au 9 mai, avec France Bleu Paris.