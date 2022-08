Le Rendez-Vous de la rentrée, découvrez les nouveautés, les nouvelles tendances, venez déguster et vous divertir à la 90e Foire Européenne de Strasbourg du 2 au 11 septembre 2022 au nouveau Parc des Expositions.

Retrouvez la Foire Européenne comme vous l’aimez : populaire, festive, animée et haute en couleurs !

Venez découvrir la Foire Européenne dans une toute nouvelle configuration dans le Palais de la Musique et des Congrès et le nouveau Parc des Expositions, du 2 au 11 septembre 2022 ! Cette année, 350 exposants et plus de 200 000 visiteurs sont attendus dans les allées de la Foire. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez vivre la rentrée en profitant des animations et moments forts, des stands et autres expositions culturelles et originales.

Les univers à découvrir :

Habitat, ameublement, cuisine

Aménagements extérieurs, loisirs et jardin, piscines et spas

Des démonstrations de nouveaux produits, nouvelles tendances

Mode et bien-être

Décoration et cadeau

Le village international pour découvrir des artisans du monde entier

Les artisans et institutionnels locaux

La gastronomie avec les vins, spiritueux, articles culinaires, le jardin des délices pour déguster des produits venus des quatre coins du monde.

Un espace agricole avec ses filières et ses produits du terroir

La première September Fescht le 2 septembre

Le tremplin musical avec des groupes locaux, soirées DJ's les vendredis et samedis

Retrouvez les informations sur la Foire Européenne :

Tarifs :

Adulte (+18ans) : 5€

Enfant (12 – 18 ans) : 5€

Enfant de -12 ans : gratuit

Personnes en situation d’handicap : gratuit

Senior sur présentation de la carte évasion : gratuit

Mardi 6 septembre : pour 1 billet acheté, 1 billet offert

Horaires :

Hall Rhin, Hall 1 à 4, parvis Alice Mosnier et parvis Rives de l’Aar :

Tous les jours sauf le dimanche 11/09 : 10h – 20h

Dimanche 11/09 : 10h – 18h

Hall 5, agriculture et brasserie :

Du lundi au jeudi : 10h – 22h

Les vendredis et samedis : 10h – 00h

Dimanche 4/09 : 10h – 22h

Dimanche 11/09 : 10h – 18h

Entrée gratuite à partir de 20h pour les hall 5, agriculture et brasserie